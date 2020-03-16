İSTANBUL'DA TRAFİĞE KORONAVİRÜS ETKİSİ
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İSTANBUL'DA TRAFİĞE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Türkiye'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı.

16.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:01
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Türkiye'de koronavirüsün 18 kişide tespit edilmesinin ardından sokaklar boşalmaya başladı. Toplu taşıma kullanımı bir haftada yüzde 30 azalırken, şahsi araçlarıyla trafiğe çıkanların sayısında da büyük düşüş yaşandı. Yetkililerin 'evden çıkmayın' uyarısını dikkate alan vatandaşların birçoğu evinde oturdu. Bir hafta öncesine kadar akşam saatlerinde yüzde 60-70 arasında yaşanan trafik yoğunluğu, 18.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluk haritasına göre yüzde 47 olarak ölçüldü.

 Görüntü Dökümü------------Trafikten görüntü-Köprüden ve araçlardan görüntüler-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)-Trafik yoğunluğu haritasından görüntü-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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