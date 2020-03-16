İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi - Haber
İstanbul, Türkiye, Güncel

İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü.

16.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:00
İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de 18 kişide tespit edilmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk seviyesi yüzde 26 oranına kadar düştü. Düşüş ile birlikte normal zamanlarda kırmızı olan trafik yoğunluğu yeşile büründü.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Yetkililerden gelen 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan vatandaşlar, İstanbul trafiğinde normal zamanlarda zor görünen trafik yoğunluğunu yüzde 26'ya kadar düşmesine neden oldu. Özellikle İstanbul'da öğleden sonra artan trafiğin saat 14.00'da yüzde 26 olarak ölçülmesi şaşkınlık oluşturdu. Normal zamanlarda trafik yoğunluğuna bağlı olarak kırmızıya bürünen İBB CepTrafik uygulaması adeta yeşile büründü. Öte yandan, azalan yoğunluk İBB'nin yol kameralarına da yansıdı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Haber
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Haber
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Haber
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Haber
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Koronavirüs yüzünden toplu halde müşteri kabul etmeyen bankaların önünde, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçularından bazıları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçularından bazıları büyük zarar etti
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Guido Senia Muhterem Nur Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Falcao Adem Büyük Henry Onyekuru Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: İstanbul'da trafiğe Korona virüs etkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:27:23. #1.14#