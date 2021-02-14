İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA
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İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA

14.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:07
İSTANBUL'DA TORBACILARA OPERASYON KAMERADA

İSTANBUL'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 62 kilo 832 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İSTANBUL'da "torbacı" olarak tabir edilen  uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 şüpheli gözaltına alınırken, 62 kilo 832 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri dün "Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda  28 kilo 800 gram bonzai, 28 kilo 123 gram sentetik kannabinoid, 5 kilo 781 gr eroin, 128 gr esrar, 6 adet ecstasy, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 19 adet fişek, ve 570 lira para ele geçirildi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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