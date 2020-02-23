: İstanbul'da torbacılar ile polis arasında nefes kesen kovalamaca

23.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:46

Bağcılar'da gece saatlerinde uyuşturucu satan 4 zanlı ile polis arasında kovalamaca yaşandı. 'Dur' ihtarına uymayan zanlıların aracına ateş açan polis, birini yaraladı. Yaralı arkadaşlarını bırakarak kaçan zanlılar polis tarafından çok geçmeden kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün saat 00.05 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar-Esenler Tekstilkent mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Bağcılar'da görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Timleri, otomobilin içerisindeki şahısların uyuşturucu satışı yaptığından şüphelendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan zanlılar, TEM Otoyoluna bağlanarak otomobille kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin telsizden haber merkezine bilgi aktarması üzerine kovalamaca başladı.

NEFES KESEN KOVALAMACA YAŞANDI

Şahısların süratli bir şekilde kaçması üzerine ihbarı alan polis ekipleri Tekstilkent mevkisinde yola kapanlı barikat kurdu. Barikata yaklaşan şahıslardan biri araçtan silah doğrultunca polis de havaya uyarı ateşi açtı. Bunun üzerine otomobili kullanan şahıs barikattan "U" dönüşü yaparak kaçmaya çalıştı. O esnada aracın lastiğine ateş açan polislerden birinin tabancasından çıkan kurşun, otomobildeki Ferhat K.'ye (24) isabet etti. Olayın ardından otomobille kaçmaya devam eden şahıslar, bir süre sonra Esenler'de durdu. Şahıslardan ikisi yaya olarak kaçarken, bir diğeri de otomobil ile kayıplara karıştı. Şahıslar ağır yaralı arkadaşlarını ise durdukları yerde aşağıya attı. Şahsın yaralı halde yerde yattığını gören belediye ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına aldı.

12 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Olayın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmanın ardından kamera görüntülerinden tespit edilen şahısların kimlikleri belirlendi. Şahısların yerini belirleyen polis, olayın üstünden 12 saat geçmeden Kerem T. (18), İbrahim O. (26) ve M.F.'yi (17) kıskıvrak yakaladı. Şahıslardan ikisinin ağır yaralı arkadaşını bırakıp kaçtıktan sonra ellerini ve yüzlerini yıkamak için otele gitmeleri, araçla kaçanın ise akaryakıt istasyonuna girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Şubeye götürülen şahısların "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak", "kasten adam öldürmek" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan şahısların üzerinde çok miktarda satışa hazır bonzai, ecstacy hap ve kubar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si Asayiş Şube Müdürlüğü'nden 1'i ise Çocuk Şube Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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