İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında, uyuşturucu maddelerin tatlı kutularına saklanarak satıldığı, başka bir noktada da uyuşturucu maddelerinin temizlik malzemesi görünümünde paketlendiği bilgisini aldı.

Sokak satıcılarını yakalanması için harekete geçen ekipler, 25-31 Ağustos'ta Esenyurt, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 121 kilogram eroin, 185 gram esrar, 275 gram uyuşturucu hap, 12 adet sentetik ecza ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'sinin sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı, 5'ininse emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, son 15 günde kent genelinde yapılan operasyonlarda toplam 363 kilogram eroin, 47 kilo 788 gram metamfetamin, 27 kilogram esrar, 3 kilo 361 gram kokain, 132 kök hint keneviri, yaklaşık 12 bin adet ecstasy hap, 3 bin 864 adet sentetik ecza, 286 kilo 500 gram kimyasal madde, 18 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 313 fişekle uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 88 bin 550 lira, 3 bin 220 dolar ve 780 avro para geçirildiği bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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