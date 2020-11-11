Son dakika haberleri... "Torbacı" operasyonu
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Son dakika haberleri... "Torbacı" operasyonu

11.11.2020 07:21 | Son Güncelleme: 11.11.2020 07:27

Son dakika haberler: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirledikleri 52 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Farklı ilçelerdeki 52 adrese operasyon düzenleyen ekiplere özel harekat timleri de destek verdi. Dedektör narkotik köpeklerin kullanıldığı aramalarda evlerin çeşitli yerlerine saklanmış uyuşturucular ele geçirilirken çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri... 'Torbacı' operasyonu
Son dakika haberleri... 'Torbacı' operasyonu
Son dakika haberleri... 'Torbacı' operasyonu
Son dakika haberleri... 'Torbacı' operasyonu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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