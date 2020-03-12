İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI - Haber
Bayrampaşa, DHA, Güncel

İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI

"Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik."Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti.

12.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:06
İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI

"Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik."

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da da çok sayıda kişi kolonya almak için kolonya satan işyerlerine akın etti. Market, bakkal ve kolonya satış noktalarına kolonya almak için toptancılara gidenler ise kolonya bulmakta zorlandı. Bayrampaşa'daki toptancı çarşısında birkaç dükkan dışında kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor. Satış fiyatlarında ise bir gün içinde büyük bir artış görüldüğü belirtiliyor.

"BİR, İKİ PARÇA ZOR BULDUK"

Arnavutköy'de marketi bulunan ve kolonya almak için Bayrampaşa'daki toptancılar çarşısına gelen Hacı İlanlı, "Bir, iki parça zor bulduk. 8-10 liralık bir kolonya 15 lira. Fiyatlar tavan yapmış. Piyasada bulamıyorsun. Bildiğiniz karaborsa olmuş. 4-5 adet buldum. Piyasada yok gibi bir şey" dedi. Toptancılık yapan Kenan Ersoy ise, "Kolonya satışı şu an da karaborsa. Piyasada kolonya bulunmuyor. Olan da fiyatları yükseltmiş. Bu şekilde. Bizdekiler bitti. Dün 85-90 lira olan kolisi bugün 150 lira. Kolide 48 adet var" diye konuştu.

"BİR YILDA SATAMADIĞIMIZ ÜRÜNÜ BİR SAATTE TÜKETTİK"

Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya da, "Aşırı derecede bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli ürün bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.

"TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ"

Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı şu an da kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile sıfırı çekti bugün. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatları ikiye katladı" diye konuştu.

"6 ADET KOLONYAYI 576 LİRAYA ALDIM"

Market işleten esnaf Erdal Demir de, "Saat 09.30'a kadar eldeki bütün kolonyalar bitti. Vatandaş geldi aldı eski fiyattan. Bitince ben yeniden almaya gittim. Fiyatlar üçe katlamış. Mecburen aldık. Vatandaş gelip soruyor. Sabah 20 liraya aldığınız şey öğleden sonra 60 liraya satılıyor. 6 adet kolonyayı 576 liraya aldım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç Haber
Yarışa Davutoğlu'nun önünde başladı! İşte son anketten çıkan sonuç
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal Haber
Koronavirüsle dalga geçti, hastalığa ilk o yakalandı: Sorumsuz aptal
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Haber
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama Haber
Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili umut veren yeni açıklama
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor Haber
Karadeniz'deki ilginç mimarili binayı gören bir daha bakıyor
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı Haber
Vurguncular iş başında! Biz uykudayken fiyatlar yüzde 4 bin arttı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
ABD'de koronavirüs alarmı! Avrupa ile köprüleri attılar, Türkiye liste dışı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Rusya'nın 'Pantsir' yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Rusya'nın "Pantsir" yalanı, daha önce paylaşılmamış bir SİHA videosu ile ortaya çıktı
Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Basın toplantısındaki soru, beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
NBA, Rudg Gobert'in koronavirüse yakalanması nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hannover 96 forması giyen Timo Hübers, koronavirüse yakalandı
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
İspanya'da futbola koronavirüs engeli
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Demet Akalın Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Adem Büyük Fatih Terim Berkay Şahin Rıza Çalımbay
Daha Fazla Wuhan Polis Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA TOPTANCILARDA KOLONYA SIKINTISI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 11:21:09. #1.14#