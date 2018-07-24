Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda Toprak Kayması! 4 Katlı Bina Yıkılmak Üzere
Son dakika! İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce'de toprak kayması sonucu 4 katlı bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce'de toprak kayması sonucu 4 katlı bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.
4 KATLI BİNADAKİ VATANDAŞLAR, EKİPLER TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ
Bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Sütlüce İmrahor Caddesi trafige kapatıldı. Çökme tehlikesinin meydana geldiği 4 katlı binadaki vatandaşlar, olay yerine gelen ekipler tarafından tahliye edildi.