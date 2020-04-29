İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 8,15'LİK ARTIŞ
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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 8,15'LİK ARTIŞ

İSTANBUL'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8,15'lik bir artış meydana geldi.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 8,15'LİK ARTIŞ
29.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:28

İSTANBUL'da toplu ulaşımı kullananların sayısında bir hafta içinde yüzde 8,15'lik bir artış meydana geldi. Aynı dönemde özel araç yoğunluğunda da yüzde 42'lik bir artış olduğu bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, toplu ulaşımda bir artış yaşanmaya başladığına dikkat çekerek, koronavirüsle mücadele için evde kalmanın hayati önem taşıdığını söylediler..

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında 20 Nisan Pazartesi günü, 1 milyon 142 bin 526 geçiş yapılmasına karşın, 27 Nisan Pazartesi günü ise 1 milyon 235 bin 647 geçiş sağlandı. Geçiş sayısında yüzde 8,15'lik bir artış yaşandı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 21 Nisan salı günü ise toplu ulaşım araçlarından 1 milyon 87 bin 52 geçiş oldu. 28 Nisan salı günü ise 1 milyon 123 bin 455 geçiş yapıldı. Buradaki artış ise yaklaşık yüzde 3,3. İBB'den bir yetkili yaptığı değerlendirmede, 'Toplu ulaşım hareketliliği geçen haftanın ayını günlerine göre artmıştır. Trafikteki özel araç yoğunluğu da aynı şekilde yüzde 42 artmıştır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarına dikkat ederek, evde kalmaya devam etmeleri pandemi ile mücadelede hayati önem arz etmektedir.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA YÜZDE 8,15'LİK ARTIŞ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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