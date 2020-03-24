İstanbul'da toplu ulaşımda güvenli mesafe düzenlemesi İçişleri Bakanlığının, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması için ek tedbirler aldı.

İçişleri Bakanlığının, tüm toplu ulaşım araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafenin korunması için ek tedbirler aldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 70'lere varan yolcu düşüşü yaşanmasına rağmen, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçmek için ek tedbirler alındı.

Şehir içi toplu taşıma araçlarında güvenli mesafeyi aşacak bir yoğunluk yaşanmaması için bazı hatlarda sefer artırımına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İETT Genel Müdürlüğü, yoğun saatlerde sefer sayısını arttırarak, otobüslerde işe gidiş ve eve dönüş saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçecek.

Bu arada, İETT otobüslerinde, şoför ve yolcu temasını engellemek amacıyla şoför kabini üretim işlemi devam ediyor. Kısa sürede İETT'ye bağlı tüm otobüslerde, şoför koruma kabini montajı tamamlanacak.

Ayrıca, İETT, OTOBÜS AŞ ve ÖHO otobüslerine yolcuları bilgilendirici afişler asılacak. Boş bırakılması gereken koltuklara bilgilendirici çıkartmalar yapıştırılacak. Araç içi anonslarla da düzenleme halka duyurulacak.

Öte yandan, metrobüs hattındaki araçların ön kapıları biniş ve inişlere kapatıldı. Sürücü ve yolcuların güvenli mesafede yolculuk yapmaları amacıyla başlatılan uygulamada, araç içinde şoförün arkasındaki ilk sırada bulunan koltuklar da kapatıldı.

- Raylı sistem kullanma oranı yüzde 70 düştü

İstanbul'da koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında İBB iştiraki METRO İSTANBUL AŞ'nin işlettiği raylı sistemlerde yolcu sayısı yaklaşık yüzde 70 azaldı. Raylı sistemlerde 23 Mart Pazartesi günü geçilen yeni sefer tarifesi ile İçişleri Bakanlığının yayınlandığı genelgeye uygun şekilde taşımacılık yapılmaya devam ediliyor.

Metro ve tramvaylara yarından itibaren "Sosyal Mesafeni Koru" yazılı afişleri asılacak. Boş bırakılması gereken koltukların üstüne de uyarı içeren çıkartmalar yapıştırılacak.

- Minibüs ve dolmuşlar da denetleniyor

İBB Zabıta ekipleri, minibüs ve dolmuş hatlarında 'güvenli mesafe' denetimlerine başladı. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki minibüs ve dolmuş hatlarında sabah saatlerinde başlatılan kontrollerde, minibüslerin ayakta yolcu almadığı, koltukların tamamen dolmadığı tespit edildi. Dolmuş hatlarında da yolcu sayısının azaldığı gözlendi.

İBB Zabıtası, denetim çalışmalarına özellikle sabah ve akşam saatlerinden devam edecek.

Kaynak: AA