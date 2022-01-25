İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMDA BU SABAH

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Melike YAZGILI/ İSTANBUL Valiliği aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasını yasakladı. Bu nedenle sabah işlerine gitmek isteyenler toplu taşımayı kullandı.

İstanbul'da dün gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, araçlar trafikte kaldı. İstanbul Valiliği sabah saatlerinde aldığı karar ile özel araçların saat 13.00'e kadar trafiğe çıkmasını yasakladı. Servis araçları Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçemedi. Bu nedenle sabah erken saatlerde işlerine gitmek isteyenler, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada yoğunluk yaşandı. O yolculuklardan biri, Üsküdar Bulgurlu'dan Bağcılar'aydı. Bulgurlu'dan saat 08.30'da metroyla başlayan metrobüs ile devam eden ve Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosuyla süren yolculuk Bağcılar Göztepe'de sona erdi. Yolculuk, yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

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