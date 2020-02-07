07.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:18

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni tarifede; tam elektronik bilet 3,50 lira, öğrenci bileti 1,75 lira, tam Mavi Kart 275 lira, öğrenci Mavi Kartı ise 50 lira olarak belirlendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), dün yapılan toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı. 10 Şubat Pazartesi günü uygulamaya konulacak yeni toplu taşıma tarifesinde; 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira olacak. 205 lira olan tam Mavi Kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci Mavi Kartı ise 50 liradan satılacak.



Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde; birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira olarak belirlendi. Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş olacak. Şehir hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak belirlendi. Deniz yollarında aktarma ücretleri ise şöyle: Birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira. - İSTANBUL

Kaynak: İHA