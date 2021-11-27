İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi Aralık ayına bırakıldı - Haberler
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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi Aralık ayına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi Aralık ayına bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 25'lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde saat 16.00'da başladı. Toplantıda İBB'nin toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 25'lik zam teklifi oy birliği ile Aralık ayına bırakıldı. - İSTANBUL

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