İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 22.47'LİK ZAM TEKLİFİNE RET
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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 22.47'LİK ZAM TEKLİFİNE RET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22.47'lik zam teklifi, UKOME'de reddedildi.

İSTANBUL'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22.47'lik zam teklifi, UKOME'de reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İstanbul ulaşımını ilgilendiren konular görüşülerek karara bağlandı. İBB, otobüs ve raylı sistemlerde 16 ay zam yapılmadığı, enflasyon, yakıt giderleri ve asgari ücret artışlarını öne sürerek yüzde 22,47 oranında artış teklif etti. Toplantıda tartışılan zam teklifi oy çokluğuyla iade edildi. İBB tarafından yapılan yüzde 22,47'lik zam teklifine göre, tam bilet 3.50 liraya 4.30 liraya, öğrenci 1.70 kuruştan, 2.10 liraya yükselecekti.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 22.47'LİK ZAM TEKLİFİNE RET
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 22.47'LİK ZAM TEKLİFİNE RET
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 22.47'LİK ZAM TEKLİFİNE RET
İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 22.47'LİK ZAM TEKLİFİNE RET

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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