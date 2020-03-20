İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 68 düştü
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Çarşamba, İstanbul, Güncel

İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 68 düştü

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı her geçen gün düşüyor.

20.03.2020 17:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:19
İstanbul'da toplu ulaşım yüzde 68 düştü

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarını kullananların sayısı her geçen gün düşüyor. "Evde kal" çağrıları her geçen gün sonuç veriyor.  Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarında toplam 2 milyon 866 bin 581 yolculuk yapılırken, Perşembe günü ise bu rakam 2 milyon 347 bin 213'e düştü. 2 Mart 2020 tarihli toplu ulaşım verilerine göre; İstanbul'da 7 milyon 429 bin 157 yolculuk yapılmıştı. Böylece toplu ulaşımdaki yolculuk sayısı 2 Mart'a göre yüzde 68 düşmüş oldu. 19 Mart 2020 Perşembe günü yapılan 2 milyon 866 bin 581 yolculuk içindeki yetişkinlerin sayısı 1 milyon 515 bin 513, öğrencilerin sayısı 629 bin 217 olurken, 60 yaş üstü yolcuların sayısı ise 202 bin 483 oldu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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