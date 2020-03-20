İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü
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Çarşamba, İstanbul

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü.

20.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 00:08
İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

İSTANBUL - İstanbul'da yeni tip korona virüs nedeni ile toplu taşıma araçlarının kullanım oranı yüzde 60 oranında düştü. 4 Mart Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını yaklaşık 7 milyon 441 bin kişi kullanırken bu sayı dün itibariye 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranı korona virüs nedeniyle yüzde 60 seviyesine kadar düştü. 4 Mart Çarşamba günü 7 milyon 441 bin 717 kişi tarafından kullanılan toplu taşıma araçları, 11 Mart Çarşamba günü 7 milyon 1 bin 360 olurken bu sayı yüzde 60 oranına düşerek dün itibariyle 2 milyon 866 bin 581 kişiye kadar geriledi.

Öte yandan trafik yoğunluğunun gün içerisinde yüzde 20'e düştüğü İstanbul'da yollar drone ile görüntülendi. Normal zamanlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı boğaz köprüleri, E-5 ve TEM otoyolu adeta tatil günlerini andırdı.

İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

Kaynak: İHA

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İstanbul'da toplu ulaşım kullanımı yüzde 60 oranında düştü

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