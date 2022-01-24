İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da iş çıkış saatlerinde kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarında aşırı yoğunluk oluştu.

İstanbul'un büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu.