İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında denetim
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirler genişletilirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
17.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:33
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı alınan tedbirler genişletilirken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de toplu ulaşım araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.
Ekipler, kentin birçok noktasında otobüs, minibüs ve servis araçlarını, yoğunluğun fazla olduğu sabah ve akşam saatlerinde denetledi.
Araçlarda yolcu sayısı, sosyal mesafe, maske ve kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Kaynak: AA