İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.

Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Cevizlibağ'da işten çıkan ve metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen dakika artıyor. Metrobüs istasyonuna giden çok sayıda vatandaş üst geçitte yoğunluk oluşturmaya başladı. Edirnekapı Şehitliği'nde ise çok sayıda vatandaş duraklarda otobüs ve dolmuş bekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA