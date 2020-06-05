İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK
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İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK

Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı.

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE DURAKLARDA KALABALIK
05.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:11

Kontrollü normal hayata geçişin ardından İstanbul'da son iş günü iş çıkışı trafik yoğunluğu yaşandı. Trafiğin yanı sıra toplu ulaşımda da yolcu kalabalığı oluştu. Cevizlibağ'da işten çıkan ve metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların sayısı her geçen dakika artıyor. Metrobüs istasyonuna giden çok sayıda vatandaş üst geçitte yoğunluk oluşturmaya başladı. Edirnekapı Şehitliği'nde ise çok sayıda vatandaş duraklarda otobüs ve dolmuş bekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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