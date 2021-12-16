İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi reddedildi

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13, servis ücretlerine ise yüzde 27.12 zam talebi, UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı toplantısı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda elektronik bilet ile taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerine zam ve Adalar'da elektrikli araç alımı teklifi görüşüldü. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü(TUHİM) tarafından, yakıt giderleri, elektrik, dolar ve asgari ücretin artışlardan dolayı elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 43.87 zam talep edilirken servis ücretlerine ise yüzde 27.12 zam yapılması teklif edildi. Yapılan görüşmeler sonunda elektronik bilet fiyatları, taksi, taksi dolmuş, minibüs fiyatlarına yüzde 36.13 ve servis ücretlerine ise yüzde 27.12 şeklinde oylatılan teklif oy çokluğuyla reddedildi.

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