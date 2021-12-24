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İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Haberler | Genel

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşıma teklif edilen yüzde 36'lık zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam

İSTANBUL - İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu ulaşıma teklif edilen yüzde 36'lık zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aylık toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle ulaşım ücretlerine yüzde 36'lık zam talep edildi. Edilen zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca servis ücretlerine de yüzde 27 oranında zam yapıldı.

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam

İstanbul'da toplu taşımaya yüzde 36 zam

İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - Son Dakika Haberleri

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