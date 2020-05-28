İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrıları yapılan kentte, toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk gözlendi
28.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "evde kal" çağrıları yapılan kentte, toplu taşımada ve bazı meydanlarda yoğunluk yaşandı.

İşe gidenlerin sabah saatlerindeki hareketliliği, kentin bazı bölgelerinde metrobüs, metro ve otobüs duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Toplu taşımayı kullanan yolcuların sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Özellikle D-100 karayolu ve ana caddelerdeki duraklarda vasıta bekleyenlerin yoğunluğu dikkati çekti.

Ana caddelerde sabah saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, yer yer bazı bölgelerde devam ediyor.

Sosyal mesafeye dikkat edilmedi

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de de az da olsa hareketlilik gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken, dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda, merkezi yerlerde polis kontrol noktaları oluşturulurken, vatandaşların toplu taşıma araçlarına maskeli olarak bindiği görüldü.

Üsküdar ve Kadıköy sahil kesiminde sakin bir gün yaşanırken, alışveriş yapan ve işe giden insanların sokaklardaki hareketliliği dikkat çekti.

Çekmeköy'de herhangi bir yoğunluk görülmezken, Şile Otoyolu ve TEM otoyolunda da trafik yoğunluğu yaşanmadı. Otobüs duraklarında vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük oranda uyduğu görüldü.

Beykoz'da da ana caddelerde kısmi olarak araç trafiği görülse de yaya trafiği gözlemlenmedi. Marketler ve manavlarda da sakinlik hakim.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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