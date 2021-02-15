İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

15.02.2021 08:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:36
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

İSTANBUL'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluk yaşandı. Araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı. 

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde de yağan kar yağışı metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluklar yaşanmasına neden oldu. Haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Zeytinburnu'nda işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs ve minibüs duraklarına gelerek burada yoğunluk oluşturdu. İstanbul genelinde araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı. D-100 Karayolu'nda da yer yer araç kuyruğu oluştu. 

 


İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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