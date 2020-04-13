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İstanbul'da toplu taşımada yeni kararlar başladı

İSTANBUL Valiliği tarafından koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni kararlar bugün saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlandı.

13.04.2020 08:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:38
İstanbul'da toplu taşımada yeni kararlar başladı
İSTANBUL Valiliği tarafından koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni kararlar bugün saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlandı. Kurallara uymayan sürücü ve şoförlere idari para cezası uygulanacak. Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'nda yolcu ve sürücülerin maske kuralına uyduğu görülürken, maskesi olmayan yolcuların geçişine izin verilmedi. Öte yandan otobüs şoförlerinin da maske taktığı görüldü.

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler aldı. Alınan tedbirler kapsamında belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında bugün saat 05.00'ten itibaren 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak. Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu ve Kadıköy'deki Otobüs duraklarında sürücü ve vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Maskesi olmayanlar görevliler tarafından maske takmadan toplu taşıma araçlarına binemeyecekleri konusunda uyarıldı. Ayrıca bazı metrobüs şoförlerinin maskenin yanında koruyucu tulum da giyindikleri gözlendi. 

MASKESİZ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜ VE YOLCULARA AYRI AYRI CEZA UYGULANACAK

İstanbul Valiliği,  toplu ulaşım araçlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığını ve tedbirlerin 13 Nisan 2020 Pazartesi saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başlanacağını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, önlemler kapsamında kara, deniz ve raylı sistemlerde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında Metro, Metrobüs, Marmaray, Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunlu olduğu, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacağı, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanacağı açıklandı.

"AYAKTAKİ YOLCU SAYISININ, OTURAN YOLCULARIN YARISINI GEÇMEYECEK"Açıklamada, toplu taşıma araçlarına "Yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu alınması" halinde sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle, koltuk sayısının yüzde 50'sinden fazla oturan yolcu alınmayacağı, ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılacağı, araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanacağı belirtildi. Ayrıca, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılacağına da dikkat çekildi. Öte yandan bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasının zorunlu hale getirildiği açıklandı.  Belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında ise 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.  

"YERİNDE BİR KARAR"Söğütlüçeşme Metrobüs Durağından iş yerine giden Nurettin Kaymak, "Denetimler var zaten, en fazla 20 kişi var ama bizim halkımız kurallara uymuyor. Maskesiz olanların toplu taşımalara alınmaması mantıklı" dedi.Maske takmayanlara idari para cezası uygulanmasının doğru olduğunu söyleyen İsmail Uzunboy, "Çok iyi, gerekli ve yerinde bir karar. Olması gerekeni yaptılar. Hayırlısı olsun diyelim" şeklinde konuştu. 

"METROBÜSE BİNEBİLMEK İÇİN ESKİ MASKEMİ TAKACAĞIM"Maskesini taktıktan sonra metrobüse alınan bir başka vatandaş Ufuk Şimşirci ise, "Almak istemiyorlar, maske de vermiyorlar. Metrobüse binebilmek için eskisini takacağım maalesef" ifadelerini kullandı. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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