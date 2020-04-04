İstanbul'da toplu taşımada yeni düzenleme İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.

İstanbul'da toplu taşımaya getirilen yeni düzenlemeyle 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri ise durdurulacak.

İstanbul'da toplu taşımaya yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Yapılan yeni düzenlemelere göre 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak, Moda, İstiklal Caddesi ile Kabataş-Taksim Füniküler hattı seferleri durdurulacak ve metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçileceği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA