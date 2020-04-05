İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı
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Kağıthane, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı Kağıthane'de minibüslerdeki fazla yolcular araçlardan indirildi Polis maske takmayarak yasağı ihlal eden vatandaşları uyardı Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni alınan kararlarla birlikte toplu taşıma...

05.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:36
İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı

Kağıthane'de minibüslerdeki fazla yolcular araçlardan indirildi

Polis maske takmayarak yasağı ihlal eden vatandaşları uyardı

İSTANBUL - Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni alınan kararlarla birlikte toplu taşıma araç denetimini daha da sıklaştıran polis ekipleri, durdurduğu minibüs sürücülerinin yasağa uymadıklarını gördü. Vatandaşların maske de takmadığını fark eden polis, yaptığı uyarıların ardından sürücülere toplamda 4 bin lira idari para cezası uyguladı. Minibüsteki fazla yolcular ise minibüslerden indirildi.

Yeni korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmasına karar verilmesinin ardından vatandaşların da toplu taşıma araçlarına maske takmadan binmeleri ise yasaklandı. Bu kapsamda Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüs, minibüs ve taksiler üzerinde denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Yasağa uymayan sürücülere 4 bin lira ceza

Denetim kapsamında trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir minibüsü durdurdu. İçerideki vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran polis, minibüsteki yolcuların toplam kapasitenin yüzde 50'sinden fazla olduğunu gördü. Bunun üzerine polis, sürücüye "Hıfzısıhha Kanununa ve tedbirlere uymamak" suçundan bin lira idari para cezası kesildi. Fazla yolcular ise minibüsten indirildi. Çalışmalara devam eden polis ekipleri, yine aynı güzergahta fazla yolcu alan 3 ayrı sürücüye daha toplamda 3 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca polis ekipleri, durdurdukları toplu taşıma araçlarında birbirine yakın oturan yolcuları ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arada boşluk bırakmalarını söyledi.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı

Kaynak: İHA

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İstanbul'da toplu taşımada yasağa uymayan sürücülere ceza yağdı
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