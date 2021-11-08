İstanbul'da toplu taşımada ve trafikte yoğunluk

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da haftanın ilk iş gününde işe gitmek isteyen İstanbullular trafikte yoğunlukla karşılaştı. Trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay Durağı ve Cevizlibağ Metrobüs duraklarında inmek ve binmek isteyenler zaman zaman zorlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu saat 08.30 yüzde 63'e ulaştı.