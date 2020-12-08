İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
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İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim

08.12.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:38

İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehrin en işlek caddelerinde sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde uygulama noktaları kuruldu. Denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sınırlaması ve dezenfektan bulundurulmasıyla ilgili kontrolleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda toplu taşıma araçları ve sürücüleri trafik kuralları yönünden incelendi. Kurallara uyan sürücü ve yolculara teşekkür eden ekipler, kurallara uymayanlara cezai işlem uyguladı.

İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim
İstanbul'da toplu taşımada sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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