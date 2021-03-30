İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
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İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk

İstanbul'da en yüksek korona virüs vaka sayısının açıklandığı ve kısıtlamaların yeniden geldiği gün toplu taşımada yaşanan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti.

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İstanbul'da en yüksek korona virüs vaka sayısının açıklandığı ve kısıtlamaların yeniden geldiği gün toplu taşımada yaşanan görüntüler, "bu kadarına da pes" dedirtti.

İstanbul'da kademeli normalleşme sürecinden sonra en yüksek vakası dün akşam açıklandı ve kabine toplantısının ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kısıtlamalar duyuruldu. Tam da bu saatler de İstanbul'da iş çıkışında eve gitmeye çalışan vatandaşların yaşadığı yoğunluk ve toplu taşıma araçlarındaki görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul'da toplu taşımanın en önemli parçalarından biri olan metrobüslerde iş çıkış saatinde yoğunluk yaşandı. Duraklarının giriş çıkışlarında kalabalık dikkat çekerken, metrobüslere binmek isteyen İstanbullular da adeta birbirleriyle yarıştı. Zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının kapılarını kapatmakta zorluk çektiği görüldü. Metrobüs araçlarının içinin ise tıka basa dolu olduğu görüldü.

Mahmutbey Caddesinde çekilen görüntüde bir otobüs içerisinde vatandaşların tıklım tıklım olan otobüste seyahat etmeleri kameralara yansıdı. Bahçelievler Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan minibüslerde de tıka basa dolu minibüslerin seyrettiği görüldü. - İSTANBUL

İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk
İstanbul'da toplu taşımada pes dedirten yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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