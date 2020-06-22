İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk-2
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İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk-2

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk-2
22.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:49

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı. Bugün Cevizlibağ metrobüs durağında sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise maskeyi uygunsuz şekilde taktığı bazılarının ise hiç takmadığı görüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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