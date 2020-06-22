İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA VE TRAFİKTE YOĞUNLUK
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA VE TRAFİKTE YOĞUNLUK

Cemal YURTTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA VE TRAFİKTE YOĞUNLUK
22.06.2020 09:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:20

Cemal YURTTAŞ-Özgür EREN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

CEVİZLİBAĞ METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 81 İl valiliğine gönderilen genelge ile 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza uygulanacağı açıklanmıştı. Bugün Cevizlibağ metrobüs durağında sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşların çoğu maske takarken, bazılarının ise maskeyi uygunsuz şekilde taktığı bazılarının ise hiç takmadığı görüldü.

MECİDİYEKÖY'DE DE YOĞUNLUKHaftanın ilk iş gününde sokağa çıkan vatandaşların kurala uyduğu gözlendi. Mecidiyeköy'de, işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların duraklarda beklerken maske taktıkları görüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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