İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk-1
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İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk-1

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk-1
22.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:47

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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