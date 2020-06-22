İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA VE TRAFİKTE YOĞUNLUK-1 Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu.

Murat SOLAK-Cemal YURTTAŞ-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşımada ve trafikte yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkanlar nedeniyle otobüs ve metrobüs ve metro duraklarında kalabalık gözlendi. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar da trafikte yoğunluk oluşturdu.

Kaynak: DHA