İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı
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İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam kararı alındığını duyurdu. Zammın ilgili otoritelerin imzasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor

07.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:26
İstanbul'da toplu taşıma ve taksilere yüzde 35 zam kararı

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı alındığını açıkladı. İlgili yetkililerin imzasını bekleyen zam resmi olarak yürürlüğe girmedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında elektronik biletin (Akbil) geçerli olduğu özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücretin 2,60 TL'den 3,50 TL'ye yükseltilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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