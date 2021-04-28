İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı
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İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı

İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da gün içerisinde milyonlarca kişinin kullandığı özel halk otobüsü şoförleri, yolcular tarafından maruz kaldıkları saldırıların son bulmasını isterken, aşı tarihlerinin de daha erkene çekilmesini talep ediyor.

İstanbul'da gün içerisinde milyonlarca kişinin kullandığı özel halk otobüsü şoförleri, yolcular tarafından maruz kaldıkları saldırıların son bulmasını isterken, aşı tarihlerinin de daha erkene çekilmesini talep ediyor.

Özellikle son dönemlerde yolcular tarafından darp edilip, hakarete uğramaları ile gündeme gelen özel halk otobüsü şoförleri, tam kapanma sürecinde de hizmet vermeye devam edecek. İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin kullandığı özel halk otobüslerinin şoförleri, yolculardan gördükleri şiddetin son bulmasını isterken, artan vaka sayıları sonrası riskli ortamda bulunduklarını ve bir an önce aşı olmak istediklerini belirttiler.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Günlük olarak 25 bin seferde yaklaşık 3 milyon insan taşıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle şoför arkadaşlarımızın maruz kaldığı şiddetin son bulmasını istiyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın biraz daha hoşgörülü davranmasını bekliyoruz" dedi.

"Bir an önce aşı olmamız gerekiyor"

Pandemi sürecine ilişkin konuşan Ovacık, "Özellikle pandemi sürecinde yolcu sayımız fazlasıyla düştü. Son olarak korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası biz yine işimizin başında olacağız. Yaşadığımız pandemi sürecinde sağlıkçılardan sonra insanlarla en çok diyalog kuran, aynı ortamı teneffüs eden sektör durumundayız. Bu sebeple bizlerin bir an önce aşılanması gerekiyor. Sonuç olarak yolcu kapasiteleri düşürülmüş olsa da her gün yüzlerce kişiyi araçlarımızda ağırlıyoruz" dedi.

"Bizlere karşı biraz daha hoşgörülü olmaları lazım"

Otobüslerde yolcu ve şoför arasında yaşanan tartışmalara da değinen Ovacık, "Biliyorsunuz şu an araçlarımızda kapasite kısıtlaması var. Valilik tarafından alınan karar gereği biz araçlarımıza 14 kişi oturabilecek şekilde, 25 kişiyi ise ayakta seyahat edebilecek şekilde taşıyabiliyoruz. Haliyle bizler de alınan kararlara riayet etmek istiyoruz. Diğer yandan sabah saatlerinde bir yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Valilik tarafından alınan kararları uygulamaya çalışırken vatandaşlar bizlerin onları araca almak istemediğimizi düşünüyor. Sonuç olarak şoför arkadaşlarımıza bir tepki meydana geliyor. Hatta olayın boyutu ciddi kavgalara kadar gidebiliyor. Bu sebepten dolayı yolcularımıza da seslenmiş olalım. Pandemi nedeniyle alınan bu kararlara uymak lazım. Vatandaşların bu konuda bizlere karşı biraz daha hoşgörülü olması lazım" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı
İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı
İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı
İstanbul'da toplu taşıma şoförlerinden 'hoşgörü' çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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