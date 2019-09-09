09.09.2019 11:09

On milyonu aşkın öğrenci bugün okula başlıyor. İstanbul'da 6 bin 792 okulda toplam 2 milyon 796 bin 674 öğrenci ile 155 bin 39 öğretmen ders başı yapacak. 9 Eylül Pazartesi günü için İstanbul'da belirli saatlerde toplu taşıma, okulların açılması nedeniyle ücretsiz olacak. Diğer yandan öğrenci ve velilerin kullanacağı metro, metrobüs, tramvay ve otobüs seferleri artırılacak. Peki, İstanbul'da toplu taşıma saat kaça kadar ücretsiz? Hangi hatlar ücretsiz tarifeye dail?

İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIM SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Trafikte sorun yaşanmaması için belediye ekipleri emniyet ve jandarmaya destek verecek, ilk gün 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımdan ücret alınmayacak.

İETT'nin, okulların açılması nedeniyle pazartesi günü kış tarifesine geçeceği de belirtilen açıklamaya göre, otobüs ve metrobüs seferleri artırılacak. Ayrıca, raylı sistem ve deniz ulaşımına da ek seferler konularak yolcu talepleri karşılanacak.

9 Eylül Pazartesi günü, İETT ve Metro İstanbul'un gerçekleştireceği 4 bin 139 ek seferle 500 binin üzerinde aracın trafikten çekilmesi ve ek 763 bin yolcunun toplu ulaşıma yönlendirilmesi hedefleniyor.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HANGİ HATLARI KAPSIYOR?

İstanbul'da ücret alınmayacak olan hatlar; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ., Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel deniz yolu toplu ulaşım motorları, tramvay, füniküler ve metro hatları. Fakat Marmaray ve Havalimanı otobüsleri ücretli olacak.