İstanbul'da Toplu Taşıma Kullanımı 7,4 Milyondan 2,9 Milyona Düştü İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 59,1 azaldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının kullanım oranı Corona virüsü salgını nedeniyle yüzde 59,1 azaldı. İBB verilerine göre, 18 Mart Çarşamba günü sadece 2 milyon 866 bin 581 adet yolculuk yapıldı. 4 Mart Pazartesi günü bu rakam 7 milyon 441 bin 316 adet olarak gerçekleşmişti