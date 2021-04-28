İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK
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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala akşam saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararının uygulanmasına bir gün kala akşam saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da akşam saatlerinde toplu ulaşım araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Tüm Türkiye'ye uygulanacak olan 17 günlük tam kapanma sürecine 24 saat kala, İstanbul'da mesai bitimiyle birlikte duraklar doldu taştı. İftar telaşına kapılarak bir an önce evine gitmek isteyen vatandaşlar metrobüs, tramvay, metro duraklarında yoğunluğa sebep oldu. Durakta bekleyenler toplu taşıma araçlarına binmek için birbiriyle yarışırken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE DURAKLARDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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