İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak
İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.
03.04.2020 21:48 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:48
İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, yarından itibaren otobüs, metro, metrobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA