İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ve taksilerde Kovid-19 kuralları denetimi İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve taksilerde denetim yapıldı.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ve taksilerde denetim yapıldı.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kentin birçok noktasında yapılan denetimlere çok sayıda emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Turgut Özal Millet Caddesi'ndeki uygulamada ekipler toplu taşıma araçlarını durdurarak denetim yaptı. Toplu taşıma araçlarında yolcu sayısı ile yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafeye uyup uymadıkları kontrol edildi.

Uygulama sırasında durdurulan taksilerde ise yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırı, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlendi.

Denetimler sırasında maske ve eldiven kullanan ekipler, durdurdukları araçlardaki yolculara da zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Kovid-19 kurallarına uymayan sürücülere işlem uygulandı.

Kaynak: AA