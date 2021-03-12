İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)

12.03.2021 08:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:55
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler sosyal mesafe kuralını ihlal ederek otobüse binen vatandaşları uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Avcılar, Beyoğlu, Fatih, Bahçelievler, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Maltepe, Beykoz, Eyüp, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

SOSYAL MESAFE KURALINI İHLAL EDEN VATANDAŞLAR UYARILDIKadıköy Bostancı Köprüsü'nde de denetim yapıldı. Kontrollü normalleşme kapsamında sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.  Denetim notasına yakın bir otobüs durağında vatandaşların toplu taşıma araçlarına binerken sosyal mesafe kuralın ihlal ettiği görüldü. Ekipler durağa giderek vatandaşları ve sürücüyü sosyal mesafe konusunda uyardı. 


- İstanbul
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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