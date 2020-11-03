İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent genelinde otobüs, dolmuş, ticari taksi ve servis araçlarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

Denetimler gün boyu sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz