Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

27.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Ekiplerin kentin her iki yakasında otobüs, dolmuş ve ticari taksilerde gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolü yapılırken maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.

D-100 Karayolu Bostancı Yanyol'da uygulama yapan ekipler bir yolcu minibüsünü durdurdu. İncelemede minibüs sürücüsü Berkan B'nin cezaevinden izinli çıktığı ve ticari araç kullanma belgesinin olmadığı tespit edildi. Araç muayene süresinin de geçtiği belirlenen minibüs, trafikten men edildi. Yolcular başka araçlara bindirilerek gönderilirken sürücüye de para cezası kesildi.

Esenyurt ve Avcılar'daki denetimlerde de minibüsleri durduran ekipler, ayakta yolcu alınıp alınmadığını, sürücü ve yolcuların maske takıp takmadığını, sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler gün boyu sürecek.

Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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