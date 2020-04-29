İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
29.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:59
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde denetim yaptı.
Ekipler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.
Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek genelgeye uymalarını istedi. Toplu ulaşımı kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.
Denetimler gün boyu sürecek.
Kaynak: AA