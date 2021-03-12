İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

12.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:57

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi.

Bostancı köprü üstünde korona virüs denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Otobüs duraklarında otobüse binerken sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Demet Akbağ Murat Balcı Aleyna Tilki Ayşegül Çınar
Spor Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mehmet Demir Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 08:58:05. #1.15#
title