İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi.

Bostancı köprü üstünde korona virüs denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Otobüs duraklarında otobüse binerken sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşları polis ekipleri uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ENES İNCE