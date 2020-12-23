İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

23.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:46

- İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi.

- İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra İstanbul genelinde bulunan toplu ulaşım araçları denetlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Eyüpsultan, Beşiktaş, Ataşehir, Şişli, Küçükçekmece, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik korona virüs denetimi yaptı

Ataşehir'de Yeditepe Üniversitesinin önünde de korona virüs denetimi yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında otobüs ve minibüsler tek tek durdurarak denetlendi. Polis ekipleri, maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

Kurallara uyuyoruz

Uygulamalarda konuşan bir otobüs şoförü "Şu an içerisinde uygulamalar yerinde, yolcu kapasitemiz normal, çok aşırı yolcu almayarak kapasite haricinde yolcu almıyoruz. Sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ederek, hijyene önem veriyoruz. Maske, mesafe, temizlik önemli"diye konuştu.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUT ZOR

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