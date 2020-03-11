İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs önleme çalışmaları
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs önleme çalışmaları

Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da İBB ekipleri tarafından korona virüs önlemleri kapsamında İETT ve Özel Halk Otobüsleri'ne (ÖHO) sefer aralarında dezenfektasyon çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında korona virüs önleme çalışmaları

Türkiye'de ilk korona virüs vak'asının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da İBB ekipleri tarafından korona virüs önlemleri kapsamında İETT ve Özel Halk Otobüsleri'ne (ÖHO) sefer aralarında dezenfektasyon çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren başlandı. Gün boyu devam edecek olan çalışmalar kapsamında özel bir ekip kuruldu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 09.00 - 17.00 saatleri arasında Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy peronlarında İETT, ÖHO otobüslerine seferler arasında dezenfektasyon çalışması başlattı. Hijyen çalışmasında İBB Sağlık Daire Başkanlığı'ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün kullanıldı. Diğer taraftan gün boyu devam edecek olan çalışmalar için özel bir ekip kuruldu. Sabah erken saatlerinden itibaren otobüslerin içerisine giren maskeli ve kamuflajlı görevliler, otobüslerin içerisini detaylı olarak dezenfekte çalışması yaptı.


Kadın çalışanlarından birisi,"Dezenfekte ediyoruz. Bundan sonra sürekli yapacağız" dedi. Yusuf Yıldırgan, "Sağlık açısından çok faydalı görüyorum. Devamlı yapılsın. Korona virüsten dolayı devamlı yapılsın" ifadelerini kullandı. İETT çalışanı Hasan Özcan, "Bu konudan çok memnunuz. Virüs korkusu var. Araçlarda yolda indikten sonra temizleme çalışması başlıyorlar. Arabaların içerisinde hijyen olması gerekir. Bu konuda mücadeleler ediliyor" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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