Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
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Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

18.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:04
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Son dakika haberleri... KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Otobüs ve minibüsler tek tek durduruldu, yolcular ve şoförler maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı. Polis ekipleri, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde, Üsküdar Altunizade Köprü ve Maltepe D-100 karayolu Kadıköy istikametinde  otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak denetledi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Polis ekipleri, sürücü ve yolculara maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

(Fotoğraf) 

 


- Almaçayır
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri
Son dakika haber... İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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