İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

30.10.2020 08:29 | Son Güncelleme: 30.10.2020 08:36
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu,  Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe, Avcılar, Sarıyer, Üsküdar ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.   


- İstanbul
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi
İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Bülent Turan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Aleyna Tilki Eser Yenenler Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Ölü Fransa Saldırı Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da toplu taşıma araçlarına koronavirüs denetimi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 08:36:10. #1.15#
title