İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM (1)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM (1)

İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM (1)
22.07.2020 08:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 08:27
İstanbul'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin toplu taşıma araçlarında denetim yapıyor. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde bugün sabah saatlerinde denetim yaptı. Ekipler, otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak şoför ve yolcuların maske kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Beşiktaş Büyükdere Caddesi üzerinde oluşturulan denetim noktasında ekipler otobüslerde mesafe bırakmadan oturan yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Maltepe'de durakta otobüs bekleyen vatandaşların ise yapılan tüm uyarıları dikkate almayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. 

FAZLA YOLCU ALARAK CEZA YİYEN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜNDEN İLGİNÇ SAVUNMAMaltepe Zümrütevler Köprü üzerinde oluşturulan denetim noktasında ise fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne bin 140 lira ceza kesildi. Ceza yiyen minibüs sürücüsü ise, "Yolcular ekmek parası kazanmak zorundalar, işlerine yetişmek için minibüse bindiler. Ekmek parası için. Bende para kazanmak zorundayım" diyerek kendisini savundu. İstanbul genelinde saat 10.00'a kadar sürecek olan denetimin iş çıkış saati olan saat 16.00'da tekrar başlayacağı ve saat 19.00'a kadar devam edeceği öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Dünya
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Magazin
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu 3. Sayfa
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Magazin
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması: Koronavirüsle ilgili 12 çalışma var, 5'i deney aşamasında
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Hulusi Akar Engin Altay Fatih Sultan Bekir Pakdemirli
Magazin Deniz Seki Merve Boluğur Michael Jackson Erkan Kolçak Köstendil
Spor Selçuk İnan Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM (1) - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 08:33:05. #1.15#
title